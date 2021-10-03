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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Спартак
Ахмат - Спартак: обзор матча 03 октября 2021
Ахмат
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
41'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак
90'
+5
Замена
Д. Денисов
️️️️
Р. Литвинов
87'
Замена
М. Игнатов
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Иналкаев
️️️️
И. Коновалов
84'
83'
Желтая карточка
Айртон
78'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
К. Промес
77'
Травма
К. Промес
72'
Желтая карточка
В. Мозес
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Полярус
66'
65'
Пенальти не реализован!
З. Бакаев
Замена
З. Нижич
️️️️
Р. Уциев
65'
Замена
С. Себай
️️️️
Д. Уткин
65'
Желтая карточка
И. Коновалов
55'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Пас отдал
Р. Литвинов
Желтая карточка
А. Тимофеев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Марат Быстров
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Игорь Коновалов
АП
14
Артем Полярус
ПП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Зелимхан Бакаев
РФ
Главный тренер
Руй Витория
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4-1-2-2-1
88
Гудиев
4
Быстров
50
Лысцов
13
Семенов
40
Уциев
94
Тимофеев
47
Уткин
14
Полярус
59
Харин
17
Коновалов
13
Конате
4-2-1-1-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
5
Кофрие
68
Литвинов
18
Умяров
6
Айртон
11
Мозес
10
Промес
7
Бакаев
7
Соболев
40
Уциев
23
Нижич
23
Нижич
40
Уциев
17
Коновалов
92
Иналкаев
92
Иналкаев
17
Коновалов
14
Полярус
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Полярус
47
Уткин
15
Себай
15
Себай
47
Уткин
10
Промес
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Промес
68
Литвинов
97
Денисов
97
Денисов
68
Литвинов
7
Бакаев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Бакаев
Остались в запасе
Ахмат
Спартак
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Ахмат - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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