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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 26 августа 2023
Спартак
26.08.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ахмат
90'
+1
Желтая карточка
Г. Шелия
81'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Тимофеев
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
76'
Замена
️️️️
К. Мартинс
76'
71'
Замена
З. Диванович
️️️️
И. Олейников
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Умяров
62'
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Соболев
62'
Желтая карточка
Н. Умяров
55'
53'
Желтая карточка
И. Олейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
4-2-1-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
4
Дуарте
14
Джикия
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Промес
10
Бонгонда
7
Соболев
4-2-2-2
88
Шелия
53
Тодорович
13
Семенов
2
Челикович
8
Богосавац
94
Тимофеев
27
Камило
7
Бериша
19
Олейников
13
Конате
98
Ильин
18
Умяров
68
Литвинов
68
Литвинов
18
Умяров
7
Соболев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Соболев
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
19
Олейников
24
Диванович
24
Диванович
19
Олейников
94
Тимофеев
18
Камилов
18
Камилов
94
Тимофеев
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Спартак - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Ковалев
Резервный судья:
Артем Любимов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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