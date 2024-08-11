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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 11 августа 2024
Спартак
11.08.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Ахмат
90'
+8
Желтая карточка
Г. Шелия
87'
Замена
Исмаэл
️️️️
Л. Садулаев
Замена
П. Мелешин
️️️️
Т. Бонгонда
83'
76'
Замена
М. Самородов
️️️️
Г. Агаларов
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Умяров
73'
73'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
С. Ковачев
72'
Травма
С. Ковачев
68'
Желтая карточка
Г. Агаларов
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
66'
63'
Желтая карточка
А. Швец
Желтая карточка
С. Бабич
63'
Желтая карточка
Д. Денисов
59'
Желтая карточка
Н. Умяров
53'
47'
Желтая карточка
Л. Садулаев
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Пруцев
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Зиньковский
46'
Желтая карточка
Р. Литвинов
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-2-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
25
Агаларов
10
Ковачев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
18
Умяров
39
Маслов
39
Маслов
18
Умяров
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
25
Пруцев
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
25
Пруцев
10
Бонгонда
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Бонгонда
7
Садулаев
11
Исмаэл
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
25
Агаларов
20
Самородов
20
Самородов
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
74
Егор Гузиев
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Спартак - Ахмат
4
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
715
235
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Владимир Казьменко
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Пойда)
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