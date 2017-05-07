Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Сидуэлл - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1982 (43)
#14 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
34
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Астон Вилла
1 : 1
07.05.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брайтон
0 : 1
29.04.2017
Бристоль Сити
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Норвич Сити
2 : 0
21.04.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
14.04.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
07.04.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брайтон
3 : 1
04.04.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брайтон
1 : 0
01.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
2 : 0
18.03.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Брайтон
3 : 0
10.03.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
0 : 2
07.03.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
04.03.2017
Брайтон
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
1 : 2
28.02.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
3 : 0
25.02.2017
Рединг
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
0 : 2
18.02.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брайтон
1 : 1
14.02.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
4 : 1
11.02.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
3 : 3
05.02.2017
Брайтон
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
02.02.2017
Брайтон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
1 : 0
24.01.2017
Кардифф
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брайтон
2 : 1
20.01.2017
Шеффилд Уэнсдэй
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
2 : 0
14.01.2017
Брайтон
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
1 : 2
02.01.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брайтон
3 : 0
27.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
17.12.2016
Брайтон
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Блэкберн
2 : 3
13.12.2016
Брайтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брайтон
2 : 0
09.12.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
0 : 0
03.12.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
26.11.2016
Фулхэм
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брайтон
1 : 1
18.11.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.11.2016
Брайтон
1' - 90'
13'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Брайтон
5 : 0
29.10.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.10.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
1 : 0
18.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 2
15.10.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
01.10.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
27.09.2016
Брайтон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брайтон
2 : 0
24.09.2016
Барнсли
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
0 : 1
17.09.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
1 : 0
13.09.2016
Хаддерсфилд Таун
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брайтон
0 : 2
10.09.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ньюкасл
2 : 0
27.08.2016
Брайтон
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
2 : 2
20.08.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брайтон
3 : 0
16.08.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брайтон
3 : 0
12.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Дерби Каунти
0 : 0
06.08.2016
Брайтон
1' - 90'
Главные новости
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
3
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+