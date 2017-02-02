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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брайтон
Хаддерсфилд Таун - Брайтон: обзор матча 02 февраля 2017
Хаддерсфилд Таун
02.02.2017, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
9'
Т. Смит
36'
Н. Уэллс
45+3'
Э. Качунга
20'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брайтон
79'
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Д. Лолли
️️️️
Р. ван Ла Парра
77'
Замена
К. Палмер
️️️️
И. Браун
71'
67'
Вторая желтая
Л. Данк
63'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 3:1!
Э. Качунга
45'
+3
Желтая карточка
Э. Качунга
45'
+1
45'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Б. Каял
39'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 2:1!
Н. Уэллс
36'
20'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хемед
ГОЛ! 1:0!
Т. Смит
9'
1'
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Брайтон
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
4-3-1-2
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
6
Хогг
3
ван Ла Парра
10
Качунга
37
Браун
21
Уэллс
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
15
Поконьоли
5
Данк
7
Каял
10
Норвуд
93
Кноккарт
18
Мерфи
10
Хемед
39
Мюррэй
3
ван Ла Парра
11
Лолли
11
Лолли
3
ван Ла Парра
37
Браун
45
Палмер
45
Палмер
37
Браун
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
7
Каял
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Каял
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брайтон
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брайтон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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