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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Барнсли
Брайтон - Барнсли: обзор матча 24 сентября 2016
Брайтон
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
12'
Г. Мюррэй
48'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Барнсли
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
И. Скалак
84'
80'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
С. Уиннелл
80'
Замена
С. Морси
️️️️
Д. Сковен
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Т. Хемед
76'
72'
Желтая карточка
К. Кпекава
66'
Желтая карточка
Д. Сковен
64'
Замена
Р. Кент
️️️️
М. Уоткинс
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
И. Скалак
48'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Каял
45'
Желтая карточка
Бруно
28'
Желтая карточка
Г. Бонг
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Б. Каял
12'
Желтая карточка
Л. Данк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
38
Скалак
93
Кноккарт
39
Мюррэй
10
Хемед
4-3-3
17
Дэвис
5
МакДональд
4
Робертс
17
Идом
42
Кпекава
14
Хурихейн
4
Сковен
7
Хэммилл
23
Уоткинс
10
Армстронг
11
Уиннелл
7
Каял
10
Норвуд
10
Норвуд
7
Каял
38
Скалак
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
38
Скалак
10
Хемед
9
Бэлдок
9
Бэлдок
10
Хемед
23
Уоткинс
77
Кент
77
Кент
23
Уоткинс
4
Сковен
8
Морси
8
Морси
4
Сковен
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
Остались в запасе
Брайтон
Барнсли
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
30
Ник Таунсенд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Брайтон - Барнсли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Фалмер
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