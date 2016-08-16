Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ротерхэм
Брайтон - Ротерхэм: обзор матча 16 августа 2016
Брайтон
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
23'
А. Кноккарт
26'
Г. Мюррэй
58'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ротерхэм
89'
Замена
Т. Торп
️️️️
Д. Фишер
85'
Желтая карточка
С. Аллан
76'
Желтая карточка
Д. Фишер
Замена
К. Луалуа
️️️️
А. Кноккарт
69'
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Г. Мюррэй
69'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Хемед
58'
57'
Желтая карточка
Д. Болл
57'
Желтая карточка
С. Келли
Желтая карточка
Л. Данк
48'
46'
Замена
С. Аллан
️️️️
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Л. Росеньор
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Г. Бонг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Брайтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-2-1-3
85
Мяенпяя
5
Данк
13
Бонг
23
Росеньор
2
Бруно
10
Норвуд
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
39
Мюррэй
10
Хемед
3-2-3-2
1
Камп
14
Фишер
4
Болл
3
Мэтток
12
Келли
6
Уилсон
28
Тейлор
21
Смолвуд
6
Волкс
7
Форд
25
Уорд
93
Кноккарт
25
Луалуа
25
Луалуа
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
9
Бэлдок
39
Мюррэй
14
Фишер
23
Торп
23
Торп
14
Фишер
7
Форд
19
Аллан
19
Аллан
7
Форд
Остались в запасе
Брайтон
Ротерхэм
16
Каспер Энкегрен
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
16
Каспер Энкегрен
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Брайтон - Ротерхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Ротерхэм
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+