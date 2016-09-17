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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Брайтон
Бертон Альбион - Брайтон: обзор матча 17 сентября 2016
Бертон Альбион
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
88'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Брайтон
90'
+3
Желтая карточка
Г. Бонг
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хемед
80'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Каял
73'
Замена
Р. Хант
️️️️
Бруно
66'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Мерфи
Замена
М. Харнесс
️️️️
У. Миллер
60'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
55'
50'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
10
Маркус Харнесс
ПВ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-5-2
33
МакЛафлин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
7
Улльямсон
22
Дайер
16
Палмер
8
Чодури
36
Ирвин
16
Уорд
31
Миллер
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
10
Хемед
18
Мерфи
31
Миллер
10
Харнесс
10
Харнесс
31
Миллер
2
Бруно
2
Хант
2
Хант
2
Бруно
7
Каял
10
Норвуд
10
Норвуд
7
Каял
18
Мерфи
39
Мюррэй
39
Мюррэй
18
Мерфи
Остались в запасе
Бертон Альбион
Брайтон
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Клаф
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
9
Стюарт Бивон
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
23
Райан Дилэйни
ЦЗ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бертон Альбион - Брайтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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