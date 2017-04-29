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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Бристоль Сити
Брайтон - Бристоль Сити: обзор матча 29 апреля 2017
Брайтон
29.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
43'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бристоль Сити
90'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Ф. Томори
️️️️
Л. Данк
89'
81'
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Абрахам
77'
Замена
Б. Рид
️️️️
М. Тейлор
65'
Желтая карточка
Д. Брайан
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Б. Каял
62'
47'
Желтая карточка
М. Пак
Желтая карточка
И. Скалак
45'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браунхилл
Пас отдал
М. Тейлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
13
Бонг
2
Хюнемайер
2
Бруно
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
10
Хемед
39
Мюррэй
4-3-3
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
2
Литтл
23
Брайан
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
35
Патерсон
18
Абрахам
9
Тейлор
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
5
Данк
23
Томори
23
Томори
5
Данк
7
Каял
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Каял
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
9
Тейлор
14
Рид
14
Рид
9
Тейлор
18
Абрахам
11
Джурич
11
Джурич
18
Абрахам
Остались в запасе
Брайтон
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Брайтон - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Фалмер
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