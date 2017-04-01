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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Блэкберн
Брайтон - Блэкберн: обзор матча 01 апреля 2017
Брайтон
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
67'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Блэкберн
Желтая карточка
Г. Мюррэй
88'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
83'
81'
Желтая карточка
С. Галлахер
73'
Замена
К. Мэхони
️️️️
К. Конвэй
71'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Л. Жоао
71'
Замена
Л. Фини
️️️️
М. Эмнес
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
67'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Ч. Акпом
58'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
23
Росеньор
2
Хюнемайер
5
Данк
15
Поконьоли
38
Скалак
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
29
Акпом
39
Мюррэй
3-1-3-3
23
Стил
24
Ньямб
4
Малгрю
33
Уильямс
16
Лоу
17
Беннетт
23
Гатри
26
Ленихэн
32
Конвэй
11
Эмнес
19
Жоао
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
29
Акпом
10
Хемед
10
Хемед
29
Акпом
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
32
Конвэй
11
Мэхони
11
Мэхони
32
Конвэй
11
Эмнес
24
Фини
24
Фини
11
Эмнес
19
Жоао
20
Галлахер
20
Галлахер
19
Жоао
Остались в запасе
Брайтон
Блэкберн
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Брайтон - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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