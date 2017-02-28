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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 28 февраля 2017
Брайтон
28.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
14'
Г. Мюррэй (П)
81'
М. Диаме
89'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
Желтая карточка
Г. Мюррэй
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
К. Атсу
Замена
С. Мач
️️️️
А. Кноккарт
88'
82'
Замена
А. Перес
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Б. Каял
️️️️
С. Бэлдок
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Диаме
Пас отдал
Д. Мерфи
74'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Ш. Даффи
58'
Желтая карточка
А. Кноккарт
38'
37'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
Ф. Томори
️️️️
С. Поконьоли
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мюррэй
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
15
Поконьоли
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
39
Мюррэй
18
Мерфи
9
Бэлдок
3-2-3-1-1
1
Дарлоу
2
Йедлин
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
14
Дамметт
4
Коулбэк
26
Шелви
17
Диаме
30
Атсу
94
Гуффран
93
Кноккарт
7
Мач
7
Мач
93
Кноккарт
15
Поконьоли
23
Томори
23
Томори
15
Поконьоли
9
Бэлдок
7
Каял
7
Каял
9
Бэлдок
94
Гуффран
22
Перес
22
Перес
94
Гуффран
4
Коулбэк
9
Мерфи
9
Мерфи
4
Коулбэк
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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