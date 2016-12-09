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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Лидс
Брайтон - Лидс: обзор матча 09 декабря 2016
Брайтон
09.12.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
24'
Г. Мюррэй (П)
83'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лидс
88'
Замена
Л. Купер
️️️️
П. Янссон
Замена
И. Скалак
️️️️
А. Кноккарт
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Хемед
83'
81'
Желтая карточка
К. Бартли
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
78'
71'
Замена
С. Даллас
️️️️
С. Дукара
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
66'
45'
Замена
М. Гримес
️️️️
Х. Сако
Желтая карточка
Г. Мюррэй
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мюррэй
24'
23'
Красная карточка
К. Филлипс
19'
Желтая карточка
П. Янссон
11'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
15
Поконьоли
2
Бруно
10
Норвуд
16
Стивенс
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
18
Мерфи
4-1-1-4
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
12
Эйлинг
27
Филлипс
14
Виейра
9
Вуд
9
Сако
15
Дукара
7
Руф
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
93
Кноккарт
38
Скалак
38
Скалак
93
Кноккарт
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
15
Дукара
15
Даллас
15
Даллас
15
Дукара
18
Янссон
6
Купер
6
Купер
18
Янссон
9
Сако
6
Гримес
6
Гримес
9
Сако
Остались в запасе
Брайтон
Лидс
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Брайтон - Лидс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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