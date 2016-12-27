Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 декабря 2016
Брайтон
27.12.2016, вторник, 15:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
11'
С. Бэлдок
52'
Г. Мюррэй (П)
69'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
81'
Замена
О. Какай
️️️️
Й. Нгбакото
80'
Желтая карточка
И. Силла
80'
Замена
Сандро
️️️️
Д. Кузинс
Замена
И. Скалак
️️️️
С. Бэлдок
77'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Г. Мюррэй
69'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Мач
68'
59'
Замена
Д. Макки
️️️️
А. Борысюк
56'
Красная карточка
Н. Онуоха
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Мюррэй
52'
ГОЛ! 1:0!
С. Бэлдок
Пас отдал
Д. Стивенс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
7
Мач
9
Бэлдок
39
Мюррэй
4-3-2-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
21
Бидуэлл
21
Луонго
16
Борысюк
24
Кузинс
22
Вшолек
7
Нгбакото
26
Силла
9
Бэлдок
38
Скалак
38
Скалак
9
Бэлдок
7
Мач
18
Мерфи
18
Мерфи
7
Мач
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
7
Нгбакото
29
Какай
29
Какай
7
Нгбакото
24
Кузинс
30
Сандро
30
Сандро
24
Кузинс
16
Борысюк
12
Макки
12
Макки
16
Борысюк
Остались в запасе
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Брайтон - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+