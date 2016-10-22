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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Брайтон
Уиган Атлетик - Брайтон: обзор матча 22 октября 2016
Уиган Атлетик
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
68'
Д. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Брайтон
Желтая карточка
А. Ле Фондре
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Желтая карточка
М. Пауэр
89'
81'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
С. Бэлдок
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Перкинс
75'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
У. Григг
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
И. Скалак
61'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
61'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
О. Норвуд
Замена
Н. Бирн
️️️️
Н. Пауэлл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
12
Кайл Нойл
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Богдан
3
Уорнок
23
Бакстон
33
Берн
32
Бурк
16
МакДональд
25
Пауэлл
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
4
Перкинс
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
25
Даффи
13
Бонг
38
Скалак
10
Норвуд
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
25
Пауэлл
14
Бирн
14
Бирн
25
Пауэлл
28
Григг
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
28
Григг
4
Перкинс
21
Дэвис
21
Дэвис
4
Перкинс
9
Бэлдок
15
Поконьоли
15
Поконьоли
9
Бэлдок
10
Норвуд
16
Стивенс
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Брайтон
12
Кайл Нойл
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Кайл Нойл
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Уиган Атлетик - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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