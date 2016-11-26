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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Фулхэм
Брайтон - Фулхэм: обзор матча 26 ноября 2016
Брайтон
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
С. Бэлдок
79'
Г. Мюррэй
18'
К. МакДональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Фулхэм
89'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
85'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
85'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Одои
84'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Алуко
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Бэлдок
84'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
С. Бэлдок
79'
76'
Желтая карточка
К. МакДональд
Замена
И. Скалак
️️️️
А. Кноккарт
72'
Желтая карточка
Д. Стивенс
61'
59'
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
С. Сидуэлл
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Бэлдок
52'
51'
Желтая карточка
Д. Баттон
50'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Желтая карточка
Л. Данк
47'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. МакДональд
Пас отдал
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
18
Мерфи
4-5-1
27
Баттон
3
Одои
26
Калас
2
Мэлони
6
Сигурдссон
14
Алуко
10
Кэрни
10
Йохансен
29
МакДональд
11
Айите
18
Мартин
9
Бэлдок
10
Норвуд
10
Норвуд
9
Бэлдок
93
Кноккарт
38
Скалак
38
Скалак
93
Кноккарт
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
3
Одои
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Одои
14
Алуко
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Алуко
Остались в запасе
Брайтон
Фулхэм
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брайтон - Фулхэм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
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