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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брайтон
Ноттингем Форест - Брайтон: обзор матча 04 марта 2017
Ноттингем Форест
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
60'
З. Клоу
89'
Б. Осборн
90+8'
З. Клоу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брайтон
90'
+9
Желтая карточка
Л. Росеньор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
З. Клоу
90'
+8
Замена
А. Тшибола
️️️️
Д. Уорд
90'
ГОЛ! 2:0!
Б. Осборн
89'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Б. Ассомбалонга
77'
72'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
67'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Сидуэлл
65'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
63'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 1:0!
З. Клоу
Пас отдал
Д. Уорд
60'
Замена
З. Клоу
️️️️
И. Перейра
59'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Гари Бразил
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-2-3-2
13
Смит
6
Уорролл
2
Личай
2
Траоре
13
Фокс
2
Кэш
23
Осборн
20
Перейра
8
Коэн
16
Уорд
27
Ассомбалонга
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
23
Росеньор
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
18
Мерфи
9
Бэлдок
39
Мюррэй
27
Ассомбалонга
22
Бреретон
22
Бреретон
27
Ассомбалонга
16
Уорд
36
Тшибола
36
Тшибола
16
Уорд
20
Перейра
20
Клоу
20
Клоу
20
Перейра
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
14
Сидуэлл
10
Норвуд
10
Норвуд
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брайтон
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Гари Бразил
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Гари Бразил
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ноттингем Форест - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Сити Граунд
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