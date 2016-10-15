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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Престон
Брайтон - Престон: обзор матча 15 октября 2016
Брайтон
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 2
Завершен
Престон
54'
С. Бэлдок
65'
Г. Мюррэй
10'
Д. Хагилл
90+2'
С. Макиенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Престон
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Макиенок
Пас отдал
П. Галлахер
82'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
Д. Стивенс
️️️️
С. Бэлдок
82'
80'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Джонсон
75'
Желтая карточка
Д. Хагилл
71'
Замена
П. Галлахер
️️️️
К. Робинсон
71'
Замена
Б. Прингл
️️️️
К. Хамфри
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Д. Мерфи
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Бэлдок
Пас отдал
Бруно
54'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
2
Бруно
14
Сидуэлл
10
Норвуд
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
18
Мерфи
4-4-2
12
Максвелл
15
Баптисте
5
Кларк
3
Сперр
23
Хантингтон
19
Уэлш
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Хамфри
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Бэлдок
16
Стивенс
16
Стивенс
9
Бэлдок
47
Робинсон
12
Галлахер
12
Галлахер
47
Робинсон
7
Хамфри
18
Прингл
18
Прингл
7
Хамфри
14
Джонсон
24
Макиенок
24
Макиенок
14
Джонсон
Остались в запасе
Брайтон
Престон
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Брайтон - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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