Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Брайтон
Рединг - Брайтон: обзор матча 20 августа 2016
Рединг
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
2'
Д. Свифт
59'
П. МакШейн
8'
Д. ван ден Берг (АГ)
46'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Брайтон
Замена
Д. Купер
️️️️
Р. Беренс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уильямс
90'
Вторая желтая
Д. ван ден Берг
90'
Желтая карточка
Я. Керморган
90'
Замена
Ж. Мендес
️️️️
Г. МакКлири
87'
86'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Свифт
82'
76'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
72'
Желтая карточка
Г. Бонг
68'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Бэлдок
ГОЛ! 2:2!
П. МакШейн
Пас отдал
Г. МакКлири
59'
57'
Желтая карточка
Л. Данк
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Кноккарт
Пас отдал
С. Бэлдок
8'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. ван ден Берг
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
2
Гантер
7
Беренс
21
Обита
19
Уильямс
4
Эванс
8
ван ден Берг
8
Свифт
29
Керморган
12
МакКлири
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
13
Бонг
5
Данк
23
Росеньор
38
Скалак
14
Сидуэлл
7
Каял
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
7
Беренс
5
Купер
5
Купер
7
Беренс
8
Свифт
23
Куинн
23
Куинн
8
Свифт
12
МакКлири
12
Мендес
12
Мендес
12
МакКлири
9
Бэлдок
10
Норвуд
10
Норвуд
9
Бэлдок
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
38
Скалак
18
Мерфи
18
Мерфи
38
Скалак
Остались в запасе
Рединг
Брайтон
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Рединг - Брайтон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Брайтон
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+