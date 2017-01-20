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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 января 2017
Брайтон
20.01.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
34'
А. Кноккарт
85'
А. Кноккарт
45'
Л. Данк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Вторая желтая
С. Хатчинсон
Замена
И. Скалак
️️️️
А. Кноккарт
90'
Желтая карточка
Д. Стокдейл
89'
89'
Красная карточка
С. Флетчер
87'
Желтая карточка
Р. Уоллес
ГОЛ! 2:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
С. Поконьоли
85'
80'
Желтая карточка
Т. Лис
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
О. Норвуд
79'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
79'
67'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Пудил
66'
Пенальти не реализован!
Ф. Форестьери
Красная карточка
Г. Мюррэй
64'
57'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Уиннелл
53'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Данк
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Т. Хемед
34'
33'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
Желтая карточка
С. Поконьоли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
6
Голдсон
25
Даффи
5
Данк
15
Поконьоли
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
10
Хемед
39
Мюррэй
18
Мерфи
3-2-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
3
Рич
5
Хатчинсон
32
Хант
12
Лис
23
Уоллес
10
Беннэн
11
Уиннелл
45
Форестьери
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
93
Кноккарт
38
Скалак
38
Скалак
93
Кноккарт
10
Норвуд
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Норвуд
36
Пудил
20
МакМанаман
20
МакМанаман
36
Пудил
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
11
Уиннелл
26
Флетчер
26
Флетчер
11
Уиннелл
Остались в запасе
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Фалмер
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