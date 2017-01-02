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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 02 января 2017
Фулхэм
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
55'
Л. Пиазон
74'
Т. Хемед (П)
75'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
Р. Фредерикс
90'
+1
Замена
Н. Кебану
️️️️
К. МакДональд
88'
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
Замена
Д. Одои
️️️️
Л. Пиазон
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
Л. Данк
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Хемед
71'
Желтая карточка
А. Кноккарт
70'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
66'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
Т. Кэрни
55'
Желтая карточка
М. Смит
40'
16'
Желтая карточка
Бруно
Пенальти не реализован!
С. Йохансен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
3
Рим
6
Сигурдссон
2
Мэлони
2
Фредерикс
14
Алуко
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Йохансен
12
Пиазон
17
Смит
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
38
Скалак
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
29
МакДональд
92
Кебану
92
Кебану
29
МакДональд
12
Пиазон
3
Одои
3
Одои
12
Пиазон
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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