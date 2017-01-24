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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Кардифф
Брайтон - Кардифф: обзор матча 24 января 2017
Брайтон
24.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
72'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кардифф
Желтая карточка
А. Кноккарт
90'
Замена
И. Скалак
️️️️
А. Кноккарт
90'
89'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Д. Роллс
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Мач
82'
79'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Хойлетт
79'
Замена
Р. Хили
️️️️
Г. Халфорд
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
72'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Каял
71'
20'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Кардифф
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
6
Голдсон
25
Даффи
5
Данк
15
Поконьоли
16
Стивенс
7
Каял
7
Мач
93
Кноккарт
10
Хемед
18
Мерфи
3-2-4-1
1
МакГрегор
14
Бамба
6
Ричардс
45
Халфорд
21
Пелтье
23
Моррисон
32
Роллс
40
Харрис
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
7
Зохоре
7
Мач
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Мач
7
Каял
10
Норвуд
10
Норвуд
7
Каял
93
Кноккарт
38
Скалак
38
Скалак
93
Кноккарт
32
Роллс
7
Уиттингем
7
Уиттингем
32
Роллс
30
Хойлетт
12
Нун
12
Нун
30
Хойлетт
45
Халфорд
9
Хили
9
Хили
45
Халфорд
Остались в запасе
Брайтон
Кардифф
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Остались в запасе
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Брайтон - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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