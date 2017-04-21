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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Брайтон
Норвич Сити - Брайтон: обзор матча 21 апреля 2017
Норвич Сити
21.04.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
18'
Д. Стокдейл (АГ)
39'
Д. Стокдейл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брайтон
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Притчард
88'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Д. Мерфи
86'
83'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Г. Мюррэй
63'
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Кноккарт
63'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Стокдейл
39'
Желтая карточка
Г. Дорранс
19'
19'
Желтая карточка
А. Кноккарт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Стокдейл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-3-3
26
Радди
35
Дийкс
16
Мартин
12
Пинту
6
Беннетт
10
Притчард
16
Хаусон
18
Дорранс
14
Нейсмит
23
Мерфи
7
Оливейра
4-2-2-2
13
Стокдейл
2
Бруно
2
Хюнемайер
5
Данк
15
Поконьоли
10
Норвуд
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
7
Мач
18
Мерфи
39
Мюррэй
23
Мерфи
14
Хулахан
14
Хулахан
23
Мерфи
10
Притчард
10
Мэддисон
10
Мэддисон
10
Притчард
10
Норвуд
16
Стивенс
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
10
Хемед
10
Хемед
93
Кноккарт
39
Мюррэй
29
Акпом
29
Акпом
39
Мюррэй
Остались в запасе
Норвич Сити
Брайтон
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Норвич Сити - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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