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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон: обзор матча 01 октября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
90+5'
Г. Хупер
26'
С. Бэлдок
73'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
ГОЛ! 1:2!
Г. Хупер
90'
+5
89'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
76'
Замена
И. Скалак
️️️️
С. Бэлдок
74'
Желтая карточка
А. Кноккарт
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Кноккарт
Пас отдал
Г. Бонг
63'
Желтая карточка
С. Бэлдок
Замена
Г. Хупер
️️️️
Д. Пудил
58'
51'
Желтая карточка
Бруно
Замена
К. Доусон
️️️️
К. Вествуд
45'
35'
Желтая карточка
Ш. Даффи
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Бэлдок
Пас отдал
Л. Данк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
3
Рич
36
Пудил
4
Ловенс
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
26
Флетчер
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
10
Норвуд
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
18
Мерфи
9
Бэлдок
39
Мюррэй
27
Вествуд
25
Доусон
25
Доусон
27
Вествуд
36
Пудил
88
Хупер
88
Хупер
36
Пудил
9
Бэлдок
38
Скалак
38
Скалак
9
Бэлдок
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Хиллсбро
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