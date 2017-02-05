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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Брайтон
Брентфорд - Брайтон: обзор матча 05 февраля 2017
Брентфорд
05.02.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 3
Завершен
Брайтон
15'
Хота
22'
Х. Дин
90'
К. Кершбаумер
75'
С. Мач
78'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Брайтон
90'
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 3:2!
К. Кершбаумер
90'
Желтая карточка
К. Кершбаумер
90'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Т. Филд
88'
Замена
А. МакКормак
️️️️
Н. Йеннарис
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Даффи
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Мач
71'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
С. Каньос
️️️️
Ф. Джозефзун
69'
65'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Мерфи
64'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Желтая карточка
Д. МакИкран
64'
45'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
ГОЛ! 2:0!
Х. Дин
22'
ГОЛ! 1:0!
Хота
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Брайтон
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
2-5-3
25
Бентли
6
Бьелланд
6
Дин
39
Филд
23
Йеннарис
16
МакИкран
36
Кларк
18
Вудс
26
Вибе
24
Хота
8
Джозефзун
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
15
Поконьоли
2
Хюнемайер
38
Скалак
14
Сидуэлл
10
Норвуд
93
Кноккарт
39
Мюррэй
18
Мерфи
8
Джозефзун
7
Каньос
7
Каньос
8
Джозефзун
39
Филд
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
39
Филд
23
Йеннарис
4
МакКормак
4
МакКормак
23
Йеннарис
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
18
Мерфи
29
Акпом
29
Акпом
18
Мерфи
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
Остались в запасе
Брентфорд
Брайтон
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Брентфорд - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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