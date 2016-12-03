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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брайтон
Кардифф - Брайтон: обзор матча 03 декабря 2016
Кардифф
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брайтон
90'
+3
Замена
С. Поконьоли
️️️️
С. Бэлдок
90'
+1
Красная карточка
Г. Бонг
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Д. Хойлетт
90'
+1
83'
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
А. Гуннарссон
76'
71'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
И. Скалак
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Ф. Гунонгбе
70'
68'
Желтая карточка
Г. Бонг
Желтая карточка
П. Уиттингем
66'
51'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Желтая карточка
М. Коннолли
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-5-1
13
Амос
14
Бамба
12
Беннетт
16
Коннолли
23
Моррисон
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
32
Роллс
40
Харрис
9
Гунонгбе
4-3-3
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
38
Скалак
16
Стивенс
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
18
Мерфи
39
Мюррэй
30
Хойлетт
15
Ричардсон
15
Ричардсон
30
Хойлетт
9
Гунонгбе
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
9
Гунонгбе
38
Скалак
93
Кноккарт
93
Кноккарт
38
Скалак
9
Бэлдок
15
Поконьоли
15
Поконьоли
9
Бэлдок
Остались в запасе
Кардифф
Брайтон
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кардифф - Брайтон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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