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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Брайтон
Бирмингем Сити - Брайтон: обзор матча 17 декабря 2016
Бирмингем Сити
17.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
52'
Л. Юткевич
82'
А. Кноккарт
90+5'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Брайтон
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Г. Мюррэй
Пас отдал
А. Кноккарт
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Спектор
90'
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
С. Мач
Замена
Р. Теше
️️️️
С. Глисон
80'
Замена
Д. Когли
️️️️
Г. Стюарт
73'
72'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
63'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
63'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Д. Дэвис
52'
Желтая карточка
Д. Гроундс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Брайтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-3
29
Кушчак
5
Шоттон
17
Гроундс
23
Спектор
5
Моррисон
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
21
Стюарт
11
Коттерилл
10
Юткевич
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
38
Скалак
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
21
Стюарт
2
Когли
2
Когли
21
Стюарт
23
Спектор
4
Робинсон
4
Робинсон
23
Спектор
25
Глисон
8
Теше
8
Теше
25
Глисон
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
14
Сидуэлл
10
Норвуд
10
Норвуд
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Брайтон
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Каспер Энкегрен
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Остались в запасе
16
Каспер Энкегрен
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бирмингем Сити - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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