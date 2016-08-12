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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ноттингем Форест
Брайтон - Ноттингем Форест: обзор матча 12 августа 2016
Брайтон
12.08.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
36'
А. Кноккарт
68'
Г. Мюррэй
82'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
С. Бэлдок
88'
Замена
О. Норвуд
️️️️
И. Скалак
83'
ГОЛ! 3:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
С. Бэлдок
82'
78'
Замена
А. Веллиос
️️️️
О. Бурк
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Б. Каял
76'
Замена
С. Бэлдок
️️️️
Т. Хемед
75'
74'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
А. Яковитти
73'
Желтая карточка
И. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Т. Хемед
68'
67'
Желтая карточка
О. Бурк
62'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Уорд
59'
Желтая карточка
А. Яковитти
Желтая карточка
Т. Хемед
58'
45'
Желтая карточка
П. Касами
Желтая карточка
Г. Бонг
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Г. Бонг
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
23
Росеньор
13
Бонг
5
Данк
2
Бруно
14
Сидуэлл
38
Скалак
7
Каял
93
Кноккарт
10
Хемед
39
Мюррэй
3-4-3
30
Хендерсон
4
Яковитти
24
Перки
28
Мансьенн
20
Перейра
23
Лэнсбери
23
Касами
23
Осборн
16
Уорд
7
Бурк
9
Велдвейк
38
Скалак
10
Норвуд
10
Норвуд
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
16
Стивенс
7
Каял
10
Хемед
9
Бэлдок
9
Бэлдок
10
Хемед
16
Уорд
2
Траоре
2
Траоре
16
Уорд
7
Бурк
27
Веллиос
27
Веллиос
7
Бурк
4
Яковитти
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Яковитти
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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