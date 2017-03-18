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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Брайтон
Лидс - Брайтон: обзор матча 18 марта 2017
Лидс
18.03.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
63'
К. Вуд
85'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брайтон
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
П. Эрнандес
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вуд
85'
83'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Каял
Замена
С. Даллас
️️️️
Х. Сако
81'
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Педраса
75'
74'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
С. Бэлдок
70'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
67'
Желтая карточка
Г. Мюррэй
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Ч. Тэйлор
63'
37'
Желтая карточка
Л. Росеньор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Грин
5
Бартли
6
Купер
18
Тэйлор
23
Педраса
28
Берарди
23
Бридкатт
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Хюнемайер
23
Росеньор
23
Томори
5
Данк
7
Каял
16
Стивенс
38
Скалак
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
9
Сако
15
Даллас
15
Даллас
9
Сако
19
Эрнандес
32
О'Кейн
32
О'Кейн
19
Эрнандес
23
Педраса
15
Дукара
15
Дукара
23
Педраса
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
7
Каял
10
Норвуд
10
Норвуд
7
Каял
9
Бэлдок
29
Акпом
29
Акпом
9
Бэлдок
Остались в запасе
Лидс
Брайтон
7
Кемар Руф
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Лидс - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Элланд Роад
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