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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Норвич Сити
Брайтон - Норвич Сити: обзор матча 29 октября 2016
Брайтон
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
5 : 0
Завершен
Норвич Сити
6'
Г. Мюррэй
60'
Г. Мюррэй
64'
Л. Данк
73'
Г. Мюррэй
84'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Норвич Сити
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
И. Скалак
84'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Бэлдок
78'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
75'
74'
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Притчард
74'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 4:0!
Г. Мюррэй
73'
71'
Желтая карточка
А. Теттей
67'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 3:0!
Л. Данк
Пас отдал
И. Скалак
64'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
И. Скалак
60'
49'
Желтая карточка
А. Притчард
27'
Желтая карточка
М. Ольссон
Желтая карточка
Г. Мюррэй
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
16
Стивенс
38
Скалак
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
4-4-2
23
МакГоверн
6
Беннетт
13
Ольссон
16
Мартин
5
Клозе
18
Дорранс
6
Теттей
14
Хулахан
10
Притчард
23
Мерфи
35
Джером
9
Бэлдок
10
Норвуд
10
Норвуд
9
Бэлдок
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
10
Притчард
11
Брэди
11
Брэди
10
Притчард
23
Мерфи
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Мерфи
14
Хулахан
14
Нейсмит
14
Нейсмит
14
Хулахан
Остались в запасе
Брайтон
Норвич Сити
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Брайтон - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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