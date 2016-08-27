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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 27 августа 2016
Ньюкасл
27.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
15'
Д. Ласселлс
63'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брайтон
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Й. Гуффран
88'
84'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
М. Диаме
81'
Замена
Х. Гамес
️️️️
В. Анита
72'
68'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
68'
Замена
К. Луалуа
️️️️
И. Скалак
68'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Сидуэлл
ГОЛ! 2:0!
Д. Шелви
63'
54'
Вторая желтая
С. Бэлдок
Желтая карточка
Д. Ласселлс
54'
45'
+2
Желтая карточка
С. Бэлдок
Желтая карточка
А. Перес
34'
Желтая карточка
М. Ритчи
34'
Желтая карточка
Д. Шелви
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
М. Ритчи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
4-4-2
26
Селс
14
Дамметт
24
Ласселлс
99
Мбемба
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
6
Анита
14
Хэйден
22
Перес
94
Гуффран
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
38
Скалак
14
Сидуэлл
7
Каял
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
94
Гуффран
2
Йедлин
2
Йедлин
94
Гуффран
6
Анита
18
Гамес
18
Гамес
6
Анита
17
Диаме
4
Коулбэк
4
Коулбэк
17
Диаме
38
Скалак
25
Луалуа
25
Луалуа
38
Скалак
14
Сидуэлл
10
Норвуд
10
Норвуд
14
Сидуэлл
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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