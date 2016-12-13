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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Брайтон
Блэкберн - Брайтон: обзор матча 13 декабря 2016
Блэкберн
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 3
Завершен
Брайтон
66'
С. Галлахер
90+4'
С. Галлахер
17'
Ш. Даффи
61'
Д. Стивенс
79'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Брайтон
ГОЛ! 2:3!
С. Галлахер
Пас отдал
Л. Фини
90'
+4
90'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Кноккарт
Желтая карточка
С. Галлахер
84'
83'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Бэлдок
79'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мюррэй
Вторая желтая
Г. Грир
74'
72'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
Замена
Л. Фини
️️️️
М. Эмнес
72'
Желтая карточка
Д. Лоу
70'
66'
Желтая карточка
Л. Данк
ГОЛ! 1:2!
С. Галлахер
66'
Желтая карточка
Г. Грир
61'
61'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стивенс
Замена
Х. Акпан
️️️️
К. Эванс
56'
43'
Желтая карточка
О. Норвуд
17'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
Д. Стивенс
13'
Желтая карточка
И. Скалак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Брайтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-1-2-4
23
Стил
3
Грир
33
Уильямс
30
Эванс
16
Лоу
26
Ленихэн
10
Маршалл
32
Конвэй
11
Эмнес
12
Грэм
20
Галлахер
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
15
Поконьоли
38
Скалак
16
Стивенс
10
Норвуд
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
30
Эванс
21
Акпан
21
Акпан
30
Эванс
11
Эмнес
24
Фини
24
Фини
11
Эмнес
93
Кноккарт
7
Мач
7
Мач
93
Кноккарт
9
Бэлдок
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
Остались в запасе
Блэкберн
Брайтон
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Блэкберн - Брайтон
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Ивуд Парк
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