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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Брайтон
Ротерхэм - Брайтон: обзор матча 07 марта 2017
Ротерхэм
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
49'
А. Кноккарт
79'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Брайтон
84'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
С. Бэлдок
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Мач
75'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
73'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Кноккарт
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
Д. Мэтток
73'
Замена
А. Брэй
️️️️
Э. Форд
71'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Р. Смолвуд
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Кноккарт
Желтая карточка
У. Волкс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
25
Крис Доусон
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
2-5-1-2
12
Прайс
3
Мэтток
6
Аджайи
6
Волкс
21
Смолвуд
26
Белаид
28
Тейлор
8
Фреклингтон
15
Адейеми
7
Форд
12
Йетс
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
2
Хюнемайер
23
Росеньор
5
Данк
16
Стивенс
38
Скалак
7
Каял
93
Кноккарт
10
Хемед
9
Бэлдок
3
Мэтток
14
Паррингтон
14
Паррингтон
3
Мэтток
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
7
Форд
27
Брэй
27
Брэй
7
Форд
93
Кноккарт
7
Мач
7
Мач
93
Кноккарт
9
Бэлдок
17
Тауэлл
17
Тауэлл
9
Бэлдок
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
Остались в запасе
Ротерхэм
Брайтон
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
25
Крис Доусон
ЦП
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
28
Кристиан Уолтон
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
25
Крис Доусон
ЦП
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ротерхэм - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Нью-Йорк
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