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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Бертон Альбион
Брайтон - Бертон Альбион: обзор матча 11 февраля 2017
Брайтон
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 1
Завершен
Бертон Альбион
12'
Т. Хемед
47'
С. Бэлдок
57'
Т. Хемед (П)
83'
Г. Мюррэй
75'
М. Кайтли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бертон Альбион
ГОЛ! 4:1!
Г. Мюррэй
83'
82'
Замена
Л. Варни
️️️️
Л. Кристенсен
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Кайтли
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
73'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
С. Бэлдок
72'
Замена
Б. Каял
️️️️
Д. Стивенс
72'
57'
Замена
М. Палмер
️️️️
Л. Мерфи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Хемед
57'
ГОЛ! 2:0!
С. Бэлдок
47'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Брайтон
7
Бирам Каял
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
42
Люк Варни
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
15
Поконьоли
2
Бруно
14
Сидуэлл
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
4-4-1
33
МакЛафлин
2
Фланаган
4
Нэйлор
6
Тернер
4
Моузиньо
36
Ирвин
21
Кристенсен
7
Мерфи
28
Кайтли
7
Экинс
16
Стивенс
7
Каял
7
Каял
16
Стивенс
9
Бэлдок
29
Акпом
29
Акпом
9
Бэлдок
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
7
Мерфи
16
Палмер
16
Палмер
7
Мерфи
21
Кристенсен
42
Варни
42
Варни
21
Кристенсен
Остались в запасе
Брайтон
Бертон Альбион
10
Оливер Норвуд
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
10
Оливер Норвуд
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Брайтон - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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6 : 2
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Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
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