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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Брайтон
Бристоль Сити - Брайтон: обзор матча 05 ноября 2016
Бристоль Сити
05.11.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
13'
С. Сидуэлл
20'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мерфи
90'
Замена
С. Мач
️️️️
И. Скалак
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Брайан
81'
78'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Г. Мюррэй
74'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Бэлдок
Замена
Б. Рид
️️️️
К. Смит
62'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
С. Голбоурн
62'
Желтая карточка
Г. О'Нил
54'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Г. Мюррэй
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Сидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-2-2-3
12
О'Доннелл
44
Флинт
13
Голбоурн
2
Литтл
23
Брайан
32
Магнуссон
19
О'Нил
8
Смит
17
Томлин
18
Абрахам
35
Патерсон
4-3-3
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
38
Скалак
16
Стивенс
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
18
Мерфи
39
Мюррэй
23
Брайан
47
О'Доуда
47
О'Доуда
23
Брайан
8
Смит
14
Рид
14
Рид
8
Смит
13
Голбоурн
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
13
Голбоурн
38
Скалак
7
Мач
7
Мач
38
Скалак
9
Бэлдок
10
Норвуд
10
Норвуд
9
Бэлдок
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Хемед
39
Мюррэй
Остались в запасе
Бристоль Сити
Брайтон
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бристоль Сити - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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