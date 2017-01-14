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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брайтон
Престон - Брайтон: обзор матча 14 января 2017
Престон
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
13'
П. Хантингтон
53'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брайтон
90'
+7
Пенальти не реализован!
Т. Хемед
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+4
Замена
Л. Гримшоу
️️️️
Э. МакГиди
90'
+4
Замена
Т. Сперр
️️️️
Д. Хорган
90'
+1
73'
Желтая карточка
Ш. Даффи
73'
Замена
Б. Каял
️️️️
С. Сидуэлл
Желтая карточка
Г. Каннингэм
68'
63'
Желтая карточка
Бруно
63'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
56'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Скалак
ГОЛ! 2:0!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Хорган
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Хантингтон
Пас отдал
П. Галлахер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
8
Каннингэм
2
Вермийл
5
Кларк
7
Хорган
12
Галлахер
8
Брауне
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Хагилл
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
25
Даффи
6
Голдсон
3
Адекугбе
38
Скалак
14
Сидуэлл
10
Норвуд
93
Кноккарт
9
Бэлдок
39
Мюррэй
7
Хорган
3
Сперр
3
Сперр
7
Хорган
46
МакГиди
16
Гримшоу
16
Гримшоу
46
МакГиди
14
Сидуэлл
7
Каял
7
Каял
14
Сидуэлл
38
Скалак
18
Мерфи
18
Мерфи
38
Скалак
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Престон
Брайтон
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
2
Роб Хант
ПЗ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Престон - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Дипдэйл
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