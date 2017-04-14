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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Брайтон
Вулверхэмптон - Брайтон: обзор матча 14 апреля 2017
Вулверхэмптон
14.04.2017, пятница, 19:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
45'
А. Кноккарт
82'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Брайтон
Желтая карточка
Р. Сайсс
87'
84'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Т. Хемед
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Кноккарт
Пас отдал
Г. Мюррэй
Замена
Н. Дико
️️️️
Б. Маршалл
76'
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Мач
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Стокдейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-2-3
22
Лонерган
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
23
Батт
30
Хаус
10
Маршалл
16
Эдвардс
8
Иван Кавалейру
10
Бедварссон
18
Вайманн
4-2-2-2
13
Стокдейл
2
Бруно
2
Хюнемайер
5
Данк
15
Поконьоли
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
7
Мач
39
Мюррэй
10
Хемед
10
Маршалл
12
Дико
12
Дико
10
Маршалл
10
Хемед
10
Норвуд
10
Норвуд
10
Хемед
7
Мач
18
Мерфи
18
Мерфи
7
Мач
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Брайтон
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вулверхэмптон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Мулинекс
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