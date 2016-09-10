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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 10 сентября 2016
Брайтон
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 2
Завершен
Брентфорд
29'
С. Хоган
70'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Брентфорд
85'
Замена
С. Саундерс
️️️️
Д. Кларк
80'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. МакЛед
Замена
И. Скалак
️️️️
Д. Мерфи
78'
Желтая карточка
Д. Стивенс
75'
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Хоган
Пас отдал
Х. Дин
Замена
Д. Стивенс
️️️️
О. Норвуд
69'
Желтая карточка
Э. Ману
63'
Замена
Э. Ману
️️️️
Т. Хемед
62'
Желтая карточка
Г. Бонг
60'
Желтая карточка
Т. Хемед
45'
+2
45'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
К. Элдер
43'
Желтая карточка
Д. Иган
Желтая карточка
А. Кноккарт
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Пас отдал
Л. МакЛед
26'
Желтая карточка
Р. Вудс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
25
Даффи
13
Бонг
2
Бруно
10
Норвуд
7
Каял
93
Кноккарт
18
Мерфи
39
Мюррэй
10
Хемед
3-5-1-1
25
Бентли
15
Иган
6
Дин
2
Колен
23
Йеннарис
18
Вудс
14
Сойерс
20
Элдер
4
МакЛед
36
Кларк
25
Хоган
10
Хемед
45
Ману
45
Ману
10
Хемед
18
Мерфи
38
Скалак
38
Скалак
18
Мерфи
10
Норвуд
16
Стивенс
16
Стивенс
10
Норвуд
20
Элдер
6
Бьелланд
6
Бьелланд
20
Элдер
36
Кларк
7
Саундерс
7
Саундерс
36
Кларк
4
МакЛед
11
Кайкай
11
Кайкай
4
МакЛед
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
2
Роб Хант
ПЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Фалмер
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