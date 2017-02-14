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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Ипсвич Таун
Брайтон - Ипсвич Таун: обзор матча 14 февраля 2017
Брайтон
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
29'
Т. Хемед (П)
9'
Л. Чамберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ипсвич Таун
90'
Желтая карточка
Э. Хьюс
86'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Т. Лоуренс
Замена
Ч. Акпом
️️️️
С. Бэлдок
81'
Желтая карточка
Ш. Даффи
75'
74'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
Т. Дьягурага
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Мач
71'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
67'
Желтая карточка
Л. Данк
56'
35'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
Желтая карточка
С. Бэлдок
31'
29'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Хемед
29'
21'
Желтая карточка
Д. Эммануэль
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чамберс
2'
Желтая карточка
М. Кенлок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
4-2-2-2
13
Стокдейл
15
Поконьоли
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
7
Мач
9
Бэлдок
10
Хемед
3-2-3-1-1
33
Биалковски
30
Кенлок
12
Спенс
4
Чамберс
29
Эммануэль
3
Кнудсен
8
Дьягурага
18
Уорд
44
Хьюс
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
9
Бэлдок
29
Акпом
29
Акпом
9
Бэлдок
7
Мач
18
Мерфи
18
Мерфи
7
Мач
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
8
Дьягурага
22
Дуглас
22
Дуглас
8
Дьягурага
10
Лоуренс
20
Сирс
20
Сирс
10
Лоуренс
Остались в запасе
Брайтон
Ипсвич Таун
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Дин Геркен
ВР
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брайтон - Ипсвич Таун
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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