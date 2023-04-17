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    Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

    В Волгограде 1 мая состоится ретроматч с участием «Спартака» и сталинградского «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо».

    Состав «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

    Тренеры «Динамо»: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

    Состав «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

    Тренеры «Спартака»: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +3005

      Play 1 минуту назад

      Даже самого Царя Батюшку пригласили, интересно, соизволит ли спуститься с небосклона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24607

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Fan ID нужен, чтобы пройти на трибуну? VAR будет? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh 55 минут назад

      победы в Сталинградской битве====Мдяя...А щас какая в.ойна идет ?

      0
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      Рейтинг: +4200

      fakeid > dauzhhhhh 40 минут назад

      ты там опять из окопа верещишь? или снова в тылу у бабушги отсиживаешься? гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +13278

      R_a_i_n > dauzhhhhh 32 минуты назад

      Развальцованный как обычно под вечер появился. Тебя побратимы с окопа на ночь глядя только выпускают?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7034

      sochi-2013 > dauzhhhhh 26 минут назад

      Навоз забродил.
      Надо его на удобрение переработать!

      0
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh > fakeid 15 минут назад

      И чо ? Скажешь что сейчас нет в.ойны ?

      0
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh > R_a_i_n 15 минут назад

      И чо ? Скажешь что сейчас нет в.ойны ? (2)

      0
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh > sochi-2013 15 минут назад

      И чо ? Скажешь что сейчас нет в.ойны ? (3)

      0
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      Рейтинг: +4200

      fakeid > dauzhhhhh 12 минут назад

      а даже если и есть - то чего именно ты добиваешься своими днищенскими повизгиваниями, отсиживаясь в тылу у бабушки? ну чтобы что? мне просто интересно)

      1
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      Рейтинг: +288

      dauzhhhhh > fakeid 6 минут назад

      Быстро ты переобулся на лету ))) А ведь везде кричал что ты --против в.ойны.

      0
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      Рейтинг: +13278

      R_a_i_n > dauzhhhhh 2 минуты назад

      Конечно есть. Мы воюем с объединенным западом! Только при чем тут ты и твоя развальцованная жопа, если она сидит и прячется от могилизации в России?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Bez Imeni 1 час назад

      Мостового позвали, ни чего себе...Интересно а где Карпин?...))

      1
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      ...
      Рейтинг: +515

      eugen-han > Bez Imeni 59 минут назад

      Потому что тренер Романцев, вот и позвали из-за того, что это настоящие спартаковцы + Дасаев и Симонян.

      1
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      Рейтинг: +14451

      Skull_Boy > Bez Imeni 55 минут назад

      Шевелить мозгами это явно не твое и чему тут удивляться, если самые тупые люди нашей страны живут на северных и северо-западных рубежах страны

      0
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      Рейтинг: +4200

      fakeid > Skull_Boy 39 минут назад

      бом-бом-бом, рыла!

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      Рейтинг: +13278

      R_a_i_n > Bez Imeni 31 минуту назад

      Вот тоже вопрос с Карпиным. Ну хоть на один матч может из Ростова приехать?

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      Рейтинг: +13278

      R_a_i_n > fakeid 30 минут назад

      это ты с товарищами на помойке песни так поешь??

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      Рейтинг: +4200

      fakeid > R_a_i_n 9 минут назад

      не, это ваша тарасофская прерогатива) вон, промквас и болотоход оказались умнее тебя, заняли комфортабельный двухместный бачок, в нём отсиживаются, и даже крышку захлопнули! не знаю, поют ли они в нём, или чем другим занимаются, но ты туда уже не влезешь, в любом случае. рекомендую, пока не поздно, бежать и занимать соседний с ними бачок!

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      Рейтинг: +13278

      R_a_i_n > fakeid 4 минуты назад

      смешной ты. Вот скажи мне, дружище, ты чего злой такой?

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