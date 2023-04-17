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  • Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

17 апреля 2023, 18:44
11

В Волгограде 1 мая состоится ретроматч с участием «Спартака» и сталинградского «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо».

Состав «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренеры «Динамо»: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

Состав «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренеры «Спартака»: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (11)
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Сам_себе_сказал
1681746913
Мостового позвали, ни чего себе...Интересно а где Карпин?...))
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DOCTOR PENALTY
1681750506
Fan ID нужен, чтобы пройти на трибуну? VAR будет? )
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1681751149
Даже самого Царя Батюшку пригласили, интересно, соизволит ли спуститься с небосклона.
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1681753948
Жаль Ярцева больше нет, было бы здорово посмотреть на тандем Романцев/Ярцев с сигаретами в зубах на скамейке, как в старые времена.
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Дядя Серёжа
1681800064
Приличные составы, дай бог побегают, всем удачи. Ах да - Спартак Чемпион.
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