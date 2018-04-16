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    РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

    В воскресенье состоялись три матча 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а «Ростов» выиграл у «СКА-Хабаровска» – 2:0.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дриусси, 38.

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.

    Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 02:51
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 апреля 2018, 16:06

      У всех нормальных болел приношу свои искренние извинения за этот срач.Просто наглеют люди.Думают ,что всё дозволено.

      3
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 16:25

      Да да, особенно тебе дозволенно, сперва хамишь, атаки минусами и т.д. и потом плакать идешь, что дальше от тебя ждать?

      0
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 16:31

      Открою маленький секрет - ТУТ ВСЕМ НА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 16:34

      ты перписку почитай, с чего начиналлось и ты влез потом мухобойник.Плачут девочки и истерят тоже,как ты это делаешь,заходя в профиль и минусовал тебе в теме ,а не впрофиле как ты!Хватит тут пыль в глаза пускать!!Я понял как вы плюсы зарабатываете ,своей шайкой друг другу плюсы ставите на сраче!

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 16:38

      ты опять здесь, уже попрощался,не угомонишься никак,иди мух убевай)))Нет ты ошибаешься,здесь всем не на меня,а просто с гавном не хотят связываться,ка таковыми вы кучка дерма и являетесь.Щас напишите Вот быдло оскорбляет...заплачьте ещё.Получаете обратно.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 17:00

      Пыль не пускай людям в глаза, какой тут культурный стал или переписку тебе твою скинуть.Человек shinnik написал тебе:" всё же нормально было" и его заминусовали,то что он против пошёл. Это и говорит о вашем узкопрофильном мозге.Толпой герои и показухой заниматься.

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 17:20

      Раз такой умный, он минусы получил потому что сам минусы ставил чучело и там было это написано, читать хоть вдумчиво надо туловище, вот ты у же и истеришь как 2 дня и смотри монитор не забрызгай животное, везде тут посты кидаешь - БЛ9 МЕНЯ ЗАМИНУСОВАЛИ ПОТОМУ ЧТО ХАМИТЬ НАЧАЛ И ХРЕНЬ НЕСТИ, А ЕЩЕ САМ МИНУСЫ СТАВИЛ И ХНЫК ХНЫК ХНЫК, какое ты тупорылое животное, иди лучше убейся, кусок

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 17:21

      И да, как заработать плюсы - ПИШИ ПО ТЕМЕ И НЕ ХАМИ СОПЛИВЫЙ и люди твой пост оценят и проставят

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 17:25

      так минусы поставил ,что не согласен с твоими оскоблениями и сказал хватит тебе.Да кому я объясняю, тупому .О чем тут писать кляче какой то.Дершись от меня подальше ,а то правда разозлюсь.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 17:30

      Овощеголовый,истерека вчера как у девочки у тебя была(как это мне минус поставили -платье порвали любимое) Я людям объяснил ,что врёшь на каждом шагу.С вами быдлятиной не хотят связываться

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 19:52

      Ух ты, плагиатом попахивает, ты хоть ущербный не моими словами кидался бы, а то прямо в точь в точь мои фразы копируешь и это очередной раз доказывает, какой у тебя ущербный мозг и узкий кругозор, жалкий ты типчик

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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 апреля 2018, 12:11

      открытие арены Уралу удалось

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 апреля 2018, 03:29

      Сами же расчистили путь Локомотиву к чемпионству... И если Локо добывает победы и играет как чемпион, то остальные действительно не заслуживают чемпионство..

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 апреля 2018, 03:27

      Спартак огорчил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 апреля 2018, 03:20

      Спартак проиграл заслуженно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 апреля 2018, 01:25

      Друзья и болелы других команд!Пишу чтобы сказать,что меня тут глорят шайка неадекватов,которые могут себе позволить оскобления и не учитывают другое мнение.Это такие как Феррари и прочие неадекваты.переносящие с больной головы на здоровую.Они несут негатив,забывая о том,что здесь футбольные обсуждения, а не какие то внефутбольные баталия.И считают ,что здесь объединившись они могут делать то, что им удобнее и читать должны то,что они написали.Я со своей стороны ,не обсерал комнады конкурентов и болею всегда за российский футбол,как бы мне не больно иногда на это смотреть.И неужели здесь какие то болелы,решают,что здесь можно писать .а что нельзя.При этом в открытую можно высказывать оскобления в адрес оппонента за его точку зрения.Бывают разногласия,но чтобы так...Пишу,чтобы понять,где я нахожусь.И отдельное спасибо всем за поддержку до этого письма!Один в поле не воин,а если я не прав,значит моё мнение здесь звучать не будет.

      5
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 13:22

      Раз я неадекватный, то тогда зачем ты мне чучело понаставил -75 и что ты сейчас плачешься как девка

      2
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 13:29

      И кому интересно зайдите в его профиль и прочитай переписку его ущербного мозга, тема там про Аршавина и передай своему дружку Андрюха30 и скорее всего твой 2й профиль, создан месяц назад и у которого стата +10 и 0 комментов и ной девка, сам начал так держись теперь аборт

      3
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 13:47

      Зашел и прочитал. один парень написал коммент, это чучело питерское в ответ, тот обратно написал, что пишешь с ошибками и это питерское быдло начало бузит, потом видимо до питерского дошло, что не прав и косяк за ним начал якобы, как оправдоваться и хамить и потом чудо питерское пишет ЧТО ЕМУ НЕ ИНТЕРЕСНО С ХАМОМ ОБЩАТЬСЯ и в итоге еще написал комментов 15 и пошел он атаковать минусами и тут появляется Феррари и пишет ему, что ты питерский реально дурик и это чудо опять начало хамим и атаковать минусами и Феррари грамотно сделал, раз питерский дурак, то надо его наказать и сделал все на классе проставил ему все дизлайке и тут чудо питерское обиделось и обосралось и теперь везде жалуется что ему все дизлайко проставил, а сам пушистый и ничего не делал и тут главный вопрос - нахрен ты чучело бузишь сначала, а потом плачешься везде и жалуешься, тебе же грамотно написали следи за словами и не прыгай с темы на тему и Феррари обещал ему проставить минуса он сделал, а тебе совет чудо питерское не бузи и будешь здоровым

      -2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 13:58

      Вот ещё один знаток русского я зыка.Чем это Вам Питер не угодил???Вообще тоя родом из Курска и с такми героями четко разбираются.Ферарии киллер шагун кто ещё срань вы господняя.Привыкли толпой накидываться)))
      В чем это я не прав обоснуй???Ответь за свой гнилой базар????
      Ты хоть знаешь из-за чего всё началось,что смвою пасть отрывать?Сиди там и не вякай,с Вами только на вавшем языке доходит!Килеер мух помоных!))))))

      4
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:00

      Я достаточно прочитал твою переписку жалкую и все понятно стало и тут тебе намек небольшой - не пиши и иначе я тебе проставлю дизлайки и плакаться дальше пойдешь

      -3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 14:07

      Да про Аршавина написал и ещё раз повторю сыкуну:ТЕМА ПРО ЧИПСЫ УЖЕ СТАРАЯ И СКАЖИ ЛУЧШЕ МЕССИ!Что тут бред пишешь про второй профиль,это говорит о том что тут только догадки пишешь и со своей шушарой думаешь сайтом расспоряжаться.Если бы я хотел уже тебе минусов наставил,пройдясь по твоему убогому профилю!Но я выше твоего пердиманокливого мозга.Лучше иди ударься головой об стенку,может дойдёт!

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 14:18

      И тебе повторить ?!Иди и купи мухобойку!Намек свой накрути вокруг большого пальца и засунь себе в зад.Давай минусы ставь и не забудь палец помочить в унизе.
      И Питер не трогай!!!

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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:19

      Мне не интересно твой бред слушать, я все прочитал и увидел и дыши ровно, больше предупреждать не буду, а насчет шушары иди со своими родителями обсуди, кто шушара и тут ты опять показываешь свою тупость и быдлячество, а потом везде пишешь меня опять в минус вогнали, какие они гады и еще раз СЛЕДИ ЗА СВОИМ ЯЗЫКОМ И ДУМАЙ СНАЧАЛА ЧТО ПИСАТЬ и это тебе китайское предупреждение

      -3
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Killer_18 16 апреля 2018, 14:19

      И косвенно намекаю - отвали

      -3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:20

      Трусы, вы хоть свой город напишите в профиле.

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 14:26

      Следи ты за языком.Предупреждать я тебя буду.Сгинь со своей шушарой от меня.Вогнали не писал ,опять пиз..шь!!!Читай внимательнее!Китайкое предуждение,вот герой то нашёлся!От куда герой кислых щей?Читай выше мух пошёл гонять,польза будет!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:28

      и андрея-овоща захвати,тот тоже начал по сговору палец ломать)))смешные вы дети!

      3
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      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:29

      Ну ты реально дурачок, сам бакланит что из Курска, а почему стоит Питер и ты еще дурашка ИНН и паспортные данные укажи, лучше молчи мозг твой враг и хамить не надо, подтверждаешь свой статус БЫДЛО и это был последний мой коммент, ты меня изрядно достал, пока

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:29

      Да да да да, гуляй

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Killer_18 16 апреля 2018, 14:31

      Спасиб мужик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Scuderia Ferrari F1 16 апреля 2018, 14:33

      Всегда пожалуйста и дурней надо наказывать, и тут мне вспомнилась фраза из фильма "Брат 2" - У кого правда, тот и сильней

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 14:44

      С тобой пес смердячий не бакланит .а пишет тебе человек, в отличии от тебя пустобрёха со своей шалупонью будете сверстникам хамить.Понял меня или ещё тебе раз объяснить и своим гопникам передай ,можешь скопировать.!
      Не надо преписывать чужие заслуги,тем более БРАТ-2.И правда не за Вами .ВЫ трусы,вот научил тебя точно и всех твоих гуманоидов!!!Герои диванные!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 16 апреля 2018, 14:49

      Ладно некогда мне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 15:06

      Ну ладно записывай - Химки Кирова 19А-25, жду тебя герой, приезжай жду, раз я и другие тут диванные войны, как ты прямо гавкаешь только так

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 15:39

      Гавкаешь ты пес смердячий.А что все такие с химок неадекваты?Мне адрес твой в хер не упирался.Но навсякие запишу.Но лучше ты герой диванный в гости приезжай.Адресок скину по электронке.Встретим обещаю!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 15:43

      Хахахаха, тогда не гавкай чучело, сначала пишешь что ссыкуны тут, а сам приехать ссышь и это тебе надо, мозг твой враг и следи за языком уже, несешь хрень себе подобную и уже все склоняются, что ты морально опущенный человек не следящий за своим языком и в придачу умственно отсталый в развитии и каждый твой коммент это подтверждение в твой деградации, сиди и не гавкай

      -3
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 > petrucho-spb 16 апреля 2018, 15:44

      Чао

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Killer_18 16 апреля 2018, 16:03

      Черт что ли или неястность попутала?На вашем языке буду говорить.Гавкаешь ты пес смердячий и мухобойку незабудь купить,а я пишу!
      Писал о твоей трусости и тебе подобные, как феррари,он же кляча,андрей-овощ(это надо же себя так назвать),47wr по-моему вообще набор текста,ну и шагун это вообще нечто!))))По чему он шагает,не поземле точно!!!Понятно как вы плюсы зарабатываете! С вами просто никто не хочет связываться,у меня просто было время и чтоб вы поняли не много,зарисовки здесь нечего показывать.Аливедерчо

      3
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 15 апреля 2018, 20:56

      Говноклуб из Ростова отскачил......Валера верим!!!!

      -2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > _Marqella_ 15 апреля 2018, 21:47

      Чо, бакланы лысину сильно наклевали ?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2018, 17:22

      С победой Екатеринбург!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 15 апреля 2018, 16:30

      Кони на сегодня очень привередливы и опасны... Особо опасен Понтелей...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 15 апреля 2018, 16:10

      Поздравляю Урал с победой вполне заслуженной! Тарханову - ура! А Спартаку - успехов в последующих играх.

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