РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

В воскресенье состоялись три матча 26-го тура российской Премьер-лиги.
«Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а «Ростов» выиграл у «СКА-Хабаровска» – 2:0.
Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур
Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.
Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дриусси, 38.
Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.
Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.
Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.