Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

РФПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

16 апреля 2018, 02:51
88

В воскресенье состоялись три матча 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (1:1), а «Ростов» выиграл у «СКА-Хабаровска» – 2:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Азмун, 39; 0:3 – Кузьмин, 77.

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 3; 0:2 – Фарфан, 42; 0:3 – Тарасов, 58; 0:4 – Ан. Миранчук, 72.

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дриусси, 38.

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 4; 2:0 – Петров, 23; 3:0 – Лаборде, 86.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.

Ростов – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 40; 2:0 – Байрамян, 89.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Рубин Динамо Локомотив Зенит Анжи Краснодар Арсенал Урал Спартак Уфа ЦСКА
Комментарии (88)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a_who
1523680607
Динамики сотворят еще одну сенсацию ?
Ответить
Raf__G
1523691637
Динамо, ждем подарка от тебя !!!
Ответить
BRO_football
1523702400
Ну и где наш мощный Амкар, который обыграл Локомотив? Обосрался?
Ответить
max74
1523705433
Судя по последним двум играм, Бекиич в команде порядок навёл. Жаль, что Азмун вспомнил, что он форвард, только под конец чемпионата
Ответить
Сибирь за Спартак
1523775158
Спартак победит в 1-2 мяча.
Ответить
Приус
1523776175
Вижу итоговое табло в ****** 1-2.
Ответить
Sviro
1523797847
Поздравляю Урал с победой вполне заслуженной! Тарханову - ура! А Спартаку - успехов в последующих играх.
Ответить
_Marqella_
1523815006
Говноклуб из Ростова отскачил......Валера верим!!!!
Ответить
petrucho-spb
1523831140
Друзья и болелы других команд!Пишу чтобы сказать,что меня тут глорят шайка неадекватов,которые могут себе позволить оскобления и не учитывают другое мнение.Это такие как Феррари и прочие неадекваты.переносящие с больной головы на здоровую.Они несут негатив,забывая о том,что здесь футбольные обсуждения, а не какие то внефутбольные баталия.И считают ,что здесь объединившись они могут делать то, что им удобнее и читать должны то,что они написали.Я со своей стороны ,не обсерал комнады конкурентов и болею всегда за российский футбол,как бы мне не больно иногда на это смотреть.И неужели здесь какие то болелы,решают,что здесь можно писать .а что нельзя.При этом в открытую можно высказывать оскобления в адрес оппонента за его точку зрения.Бывают разногласия,но чтобы так...Пишу,чтобы понять,где я нахожусь.И отдельное спасибо всем за поддержку до этого письма!Один в поле не воин,а если я не прав,значит моё мнение здесь звучать не будет.
Ответить
petrucho-spb
1523883973
У всех нормальных болел приношу свои искренние извинения за этот срач.Просто наглеют люди.Думают ,что всё дозволено.
Ответить
Главные новости
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
3
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
1
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
2
Экс-форвард ЦСКА из России возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
9
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
9
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+