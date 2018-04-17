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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Урал - Спартак

15.04.2018, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Урал - Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
30 сентября, суббота 19:00 Спартак 2:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 19:30 Спартак 1:0 Урал
11 тур
22 октября, суббота 17:00 Урал 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 17:00 Урал 0:1 Спартак
14 тур
1 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
8 декабря, понедельник 20:00 Спартак 2:0 Урал
10 тур
19 октября, воскресенье 13:30 Урал 2:0 Спартак
Товарищеские матчи 2014

26 июля, суббота 18:30 Спартак 4:4 Урал

1 февраля, суббота 18:30 Спартак 0:2 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 20:30 Спартак 0:1 Урал
2 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Урал
12 тур
15 мая, среда 00:00 Урал 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Урал 0:0 Спартак
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:1 Урал
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 Урал 2:6 Спартак
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Спартак 4:0 Урал
Чемпионат России 1993
21 тур
21 июля, среда 00:00 Спартак 2:0 Урал
5 тур
17 июля, суббота 00:00 Урал 2:8 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +1431

    anjaneri 15 апреля 2018, 15:58

    Уралгорцев с победой!!! Ммммолоттобойцы!!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 15:58

    Урал с победой!

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    Рейтинг: +1431

    anjaneri 15 апреля 2018, 15:57

    Не понал, почему не сообщают о победе уралгорцев??? На бомбардире траоре что лее???

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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр > anjaneri 15 апреля 2018, 15:59

    Об этом только очень, очень тихо и мелким шрифтом внизу

    1
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    Рейтинг: +1695

    МЯСО87 15 апреля 2018, 15:57

    Дно

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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 15 апреля 2018, 15:55

    Скоро вам ещё Карпуша клизьму вставит

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    Рейтинг: -16

    lerik1952 15 апреля 2018, 15:55

    сегодня Спартак хорошо играл вот всегда бы так

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 апреля 2018, 15:50

    это нокдаун! неожиданчик какой! похвально!

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 15 апреля 2018, 15:49

    есть! антоха! забивай ещё!

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    Рейтинг: +34

    propter 15 апреля 2018, 15:48

    Дааа, паровозу очки привозим! После таких игр завтра на работу идти неохота. Предчувствие меня не обмануло!!

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    Рейтинг: +583

    MURAD F. A. 15 апреля 2018, 15:48

    красавцы УРАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. Мясо на шампур..........

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