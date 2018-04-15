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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 15 апреля 2018
Урал
15.04.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
37'
Э. Бикфалви
89'
О. Эль Кабир
90+1'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
ГОЛ! 2:0!
О. Эль Кабир
Пас отдал
А. Егорычев
89'
Желтая карточка
И. Портнягин
86'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Р. Емельянов
85'
Травма
Р. Емельянов
83'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Н. Димитров
80'
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Ильин
80'
77'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Глушаков
74'
Желтая карточка
И. Кутепов
64'
Замена
А. Самедов
️️️️
М. Петкович
59'
Замена
П. Роша
️️️️
С. Ханни
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
37'
20'
Желтая карточка
З. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Марио Пашалич
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
4-2-3-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Динга
33
Ароян
15
Кулаков
10
Фидлер
92
Емельянов
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
17
Димитров
98
Ильин
4-1-2-2-1
32
Ребров
33
Петкович
2
Кутепов
52
Максимович
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
94
Ханни
10
Промес
29
Зе Луиш
17
Димитров
94
Евсеев
94
Евсеев
17
Димитров
92
Емельянов
5
Егорычев
5
Егорычев
92
Емельянов
98
Ильин
97
Портнягин
97
Портнягин
98
Ильин
88
Глушаков
8
Пашалич
8
Пашалич
88
Глушаков
33
Петкович
19
Самедов
19
Самедов
33
Петкович
94
Ханни
32
Роша
32
Роша
94
Ханни
Остались в запасе
Урал
Спартак
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
35
Леонид Миронов
ЦЗ
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Урал - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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