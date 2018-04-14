Динамо - Локомотив

Кому проиграл ЦСКА??? Действительно, как называют, дно.
|12 тур
|1 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|21 тур
|4 апреля, суббота
|14:15
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|12 тур
|2 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|4:2
|Динамо
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|9 тур
|21 сентября, суббота
|13:30
|Динамо
|1:3
|Локомотив
|20 тур
|9 марта, суббота
|13:30
|Динамо
|1:0
|Локомотив
|6 тур
|25 августа, суббота
|13:30
|Локомотив
|2:3
|Динамо
|43 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|37 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Динамо
|4:1
|Локомотив
|1 тур
|12 марта, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|18 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо
|3:0
|Локомотив
|4 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|29 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|0:2
|Локомотив
|15 тур
|25 июля, суббота
|17:15
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|27 тур
|3 ноября, понедельник
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Динамо
|13 тур
|13 июля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|18 тур
|28 июля, суббота
|18:00
|Локомотив
|2:2
|Динамо
|4 тур
|7 апреля, суббота
|14:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Динамо
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|18:00
|Динамо
|1:0
|Локомотив
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|Локомотив
|10 тур
|11 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Локомотив
|10 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|21 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|7 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|24 тур
|14 августа, среда
|00:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|7 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|30 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|2 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|1 тур
|15 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Кому проиграл ЦСКА??? Действительно, как называют, дно.
Ну и где наш мощный Динамо, который ЦСКА обыграл? Обосрался и снова превратился в неудачника-аутсайдера?
в опе!!
джеф красава)))
гоооооооооол
тб
В своё время Карпин настаивал на том, чтобы Спартак играл в одно время с
лидером чемпионата, а теперь,почему-то, он играет даже на следующий день.
Динамо проиграет Локомотиву со счётом 1:2