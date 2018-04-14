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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Динамо - Локомотив

14.04.2018, Суббота, 14:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Динамо - Локомотив Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Динамо 2:2 Локомотив
3 тур
2 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:15 Динамо 2:2 Локомотив
12 тур
2 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 4:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Динамо
9 тур
21 сентября, суббота 13:30 Динамо 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:30 Динамо 1:0 Локомотив
6 тур
25 августа, суббота 13:30 Локомотив 2:3 Динамо
Товарищеские матчи 2012

9 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 Локомотив
37 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Динамо 4:1 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:30 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Локомотив
4 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 апреля 2018, 15:39

    Кому проиграл ЦСКА??? Действительно, как называют, дно.

    1
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    Рейтинг: +12151

    BRO_football 14 апреля 2018, 15:17

    Ну и где наш мощный Динамо, который ЦСКА обыграл? Обосрался и снова превратился в неудачника-аутсайдера?

    2
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 > BRO_football 14 апреля 2018, 15:39

    в опе!!

    1
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    Рейтинг: +374

    ninja1945 14 апреля 2018, 15:06

    1 4

    0
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 14 апреля 2018, 14:57

    суки думал Динамо ничейку скатает, все ближе Локо к чемпионству!

    1
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    Рейтинг: +1602

    fortune-bva 14 апреля 2018, 14:44

    джеф красава)))

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    Рейтинг: +1602

    fortune-bva 14 апреля 2018, 14:44

    гоооооооооол

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    Рейтинг: +380

    Гуус 14 апреля 2018, 14:25

    Ну и баран Миранчук как мог пеналь не забить

    0
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > Гуус 14 апреля 2018, 15:02

    Там Шунин правила нарушил - перед ударом из ворот выскочил далеко. Судья на гол с пенальти в этом матче не ставил похоже)

    0
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    Рейтинг: +390

    fantom23 14 апреля 2018, 12:52

    тб

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 апреля 2018, 12:47

    В своё время Карпин настаивал на том, чтобы Спартак играл в одно время с
    лидером чемпионата, а теперь,почему-то, он играет даже на следующий день.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 апреля 2018, 12:34

    Динамо проиграет Локомотиву со счётом 1:2

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