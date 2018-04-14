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Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 14 апреля 2018
Динамо
14.04.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 4
Завершен
Локомотив
3'
А. Миранчук
42'
Д. Фарфан
58'
Д. Тарасов
72'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
80'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Игнатьев
Замена
И. Темников
️️️️
Ф. Черных
77'
Желтая карточка
К. Рауш
76'
73'
Замена
Ари
️️️️
Д. Фарфан
72'
ГОЛ! 0:4!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Фарфан
69'
Желтая карточка
В. Чорлука
67'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Козлов
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
Т. Шунич
57'
57'
Желтая карточка
Д. Фарфан
55'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Эдер
Замена
А. Теттех
️️️️
И. Цаллагов
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фарфан
Желтая карточка
В. Рыков
41'
29'
Желтая карточка
И. Денисов
21'
Пенальти не реализован!
А. Миранчук
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Самба Соу
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Федор Черных
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шунин
34
Рауш
44
Шунич
44
Рыков
34
Козлов
27
Соу
15
Цаллагов
11
Черных
88
Ташаев
8
Панченко
48
Луценко
4-1-2-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
4
Кверквелия
31
Рыбус
23
Тарасов
8
Фарфан
27
Денисов
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
11
Черных
11
Темников
11
Темников
11
Черных
15
Цаллагов
55
Теттех
55
Теттех
15
Цаллагов
34
Козлов
20
Марков
20
Марков
34
Козлов
20
Игнатьев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
20
Игнатьев
24
Эдер
18
Коломейцев
18
Коломейцев
24
Эдер
8
Фарфан
39
Ари
39
Ари
8
Фарфан
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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