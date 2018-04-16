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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Ростов - СКА-Хабаровск

15.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов - СКА-Хабаровск Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
30 сентября, суббота 11:30 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
Россия. Матчи за место в РПЛ (2012/2013)

ответный матч		 3 июня, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Ростов
Россия. Матчи за место в РПЛ (2012/2013)

первый матч		 30 мая, четверг 20:30 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2008
34 тур
18 сентября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск 2:2 Ростов
14 тур
28 мая, среда 19:00 Ростов 3:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 15 апреля 2018, 20:51

    Хорик, протрите мне глаза, в кои-то веки забил

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    Рейтинг: +1602

    fortune-bva 15 апреля 2018, 20:07

    если не наберет Ростов 3 очка, то будет огромный шанс вылететь

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 апреля 2018, 12:40

    Ростов и СКА Хабаровск сыграют вничью 1:1

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon 8 апреля 2018, 21:58

    На Новой Арене будет матч!

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    Рейтинг: +1554

    alek-pashckov > UmbroDon 9 апреля 2018, 18:17

    от то ж вообще долбоящеры!!!

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