Уфа - ЦСКА

ещё таких пару приветствий и будем сосать в очередной раз в лиге европы((((((((((((((((
|12 тур
|1 октября, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
ещё таких пару приветствий и будем сосать в очередной раз в лиге европы((((((((((((((((
Уфа полтайма по газонам валялась, тянула время, замен куча и минимум (3 минуты) добавлено, в матче Спартака при такой же ситуации добавили 6, говорил же судья мудак
90 мало было? ))))))) ***** надо сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
армейцы!!!!
когда же этого косоглазого витиньо вы уже порежете на колбасу?????
судья ещё чмошная тварь, Головин уходит выставленного колена и от столкновения и теряет мяч, опасная игра, но мяч Уфе, Вернблума бьют сзади по ногам, свисток молчит, *******, ФНЛ будет судить
Я совершенно не понимаю, что будет делать ЦСКА если летом уйдут Вернблум, Березуцкие и Игнашевич, Головин. Это Будет эпичный фейл.
молодые будут играть, давно пора
Примеров когда играли молодые полно и ничем хорошим это никогда не заканчивалось.
Игнашевич с Акинфеевым тоже когда-то так начинали, молодыми, пора проводить ротацию, потому что бесконечного бабла у ЦСКА не было и нет, как у некоторых, а молодые, они талантливые, выносливости только не хватает на всю игру и опыта местами, но если и дальше лавку полировать то опыта и не появится, в Англии молодые таланты в основу попадают с 18-19 лет, а у нас и в 23 не всегда, а после 23 он уже может и перестать быть талантом без опыта-то
А вот теперь подумай, два молодых игрока в команде или сразу 5...это вещи абсолютно разные...головин и дзагоев постепенно вводились в основу. А играть с молодой защитой и опорной зоной это близко под вылет.
нахрена этого инвалида Витиньо выпустили, Жамалетдинов или Хосонов могут лучше сыграть!
Уфа - даешь 3-0!
Судья обязан был удалять с поля Головина! за этот хамский поступок.. Ладно если вдругом моменте как нибудь подкат бы сделал если так сильно обиделся но за это должен был идти отдыхать прямой кк!