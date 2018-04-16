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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Уфа - ЦСКА

15.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Уфа - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
10 тур
14 октября, пятница 19:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Товарищеские матчи 2016

11 июля, понедельник 11:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +63

    RBW_ 15 апреля 2018, 21:44

    ещё таких пару приветствий и будем сосать в очередной раз в лиге европы((((((((((((((((

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 15 апреля 2018, 18:24

    Уфа полтайма по газонам валялась, тянула время, замен куча и минимум (3 минуты) добавлено, в матче Спартака при такой же ситуации добавили 6, говорил же судья мудак

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    Рейтинг: +63

    RBW_ > Masteralex 15 апреля 2018, 21:45

    90 мало было? ))))))) ***** надо сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    -1
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    Рейтинг: +1934

    семёнычев 15 апреля 2018, 18:19

    армейцы!!!!
    когда же этого косоглазого витиньо вы уже порежете на колбасу?????

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 15 апреля 2018, 18:03

    судья ещё чмошная тварь, Головин уходит выставленного колена и от столкновения и теряет мяч, опасная игра, но мяч Уфе, Вернблума бьют сзади по ногам, свисток молчит, *******, ФНЛ будет судить

    -1
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    Рейтинг: +18428

    ilichkadr 15 апреля 2018, 17:51

    Похоже, что и кони сегодня облажаются.............

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    Рейтинг: +1038

    zagrizlik 15 апреля 2018, 17:46

    Я совершенно не понимаю, что будет делать ЦСКА если летом уйдут Вернблум, Березуцкие и Игнашевич, Головин. Это Будет эпичный фейл.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex > zagrizlik 15 апреля 2018, 17:51

    молодые будут играть, давно пора

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    Рейтинг: +1038

    zagrizlik > Masteralex 15 апреля 2018, 18:27

    Примеров когда играли молодые полно и ничем хорошим это никогда не заканчивалось.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex > zagrizlik 15 апреля 2018, 19:59

    Игнашевич с Акинфеевым тоже когда-то так начинали, молодыми, пора проводить ротацию, потому что бесконечного бабла у ЦСКА не было и нет, как у некоторых, а молодые, они талантливые, выносливости только не хватает на всю игру и опыта местами, но если и дальше лавку полировать то опыта и не появится, в Англии молодые таланты в основу попадают с 18-19 лет, а у нас и в 23 не всегда, а после 23 он уже может и перестать быть талантом без опыта-то

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    Рейтинг: +1038

    zagrizlik > Masteralex 15 апреля 2018, 20:29

    А вот теперь подумай, два молодых игрока в команде или сразу 5...это вещи абсолютно разные...головин и дзагоев постепенно вводились в основу. А играть с молодой защитой и опорной зоной это близко под вылет.

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 15 апреля 2018, 17:41

    нахрена этого инвалида Витиньо выпустили, Жамалетдинов или Хосонов могут лучше сыграть!

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 15 апреля 2018, 17:31

    Уфа - даешь 3-0!

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 15 апреля 2018, 17:23

    жесть... так сливать игры, надо постараться...

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 > KPCCSPB 16 апреля 2018, 06:54

    ну там каждый год стараются, уже опытные

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    Рейтинг: +380

    Гуус 15 апреля 2018, 17:23

    Судья обязан был удалять с поля Головина! за этот хамский поступок.. Ладно если вдругом моменте как нибудь подкат бы сделал если так сильно обиделся но за это должен был идти отдыхать прямой кк!

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    Рейтинг: +2231

    river31 > Гуус 15 апреля 2018, 17:37

    Грубо и некрасиво сделал, но Головин был в воздухе, когда его Йокич за ногу рукой дернул. Не мудрено что психанул. Нельзя так реагировать, хоть и обидно.

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    Рейтинг: +600

    dimar > river31 15 апреля 2018, 18:04

    Пора уже себя в руках держать, вроде взрослый. Тем более в Европу собрался. Что год назад психовал не по делу, что сейчас.

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