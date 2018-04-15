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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 15 апреля 2018
Уфа
15.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
41'
Д. Сысуев
78'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
83'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
П. Вернблум
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Живоглядов
82'
82'
Травма
П. Вернблум
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
Пас отдал
Ф. Чалов
Желтая карточка
Д. Живоглядов
77'
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Сысуев
75'
67'
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Бистрович
Замена
П. Аликин
️️️️
Б. Йокич
52'
46'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
Пас отдал
Д. Стоцкий
41'
35'
Желтая карточка
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Понтус Вернблум
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-4-2
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
5
Табидзе
89
Стоцкий
5
Йокич
29
Пауревич
55
Карп
27
Живоглядов
44
Игбун
8
Сысуев
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
19
Вернблум
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Кучаев
8
Бистрович
7
Муса
10
Головин
63
Чалов
5
Йокич
3
Аликин
3
Аликин
5
Йокич
8
Сысуев
13
Засеев
13
Засеев
8
Сысуев
27
Живоглядов
10
Обляков
10
Обляков
27
Живоглядов
6
Фернандес
11
Витиньо
11
Витиньо
6
Фернандес
8
Бистрович
10
Натхо
10
Натхо
8
Бистрович
19
Вернблум
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
19
Вернблум
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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