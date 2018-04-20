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Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
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Краснодар - Арсенал

14.04.2018, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Краснодар - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
29 сентября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Краснодар 2:0 Арсенал
10 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 15:30 Арсенал 0:3 Краснодар
9 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Краснодар 3:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2888

    absent32 14 апреля 2018, 19:40

    Чистякову на 35 минуте смс-ка пришла о начислении денежных средств от Божовича)))

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    Рейтинг: +380

    Гуус 14 апреля 2018, 19:20

    не долго зенит по был в зоне лиги чемпионов, пора им обратно на 5

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    Рейтинг: +597

    Gornostay > Гуус 14 апреля 2018, 19:25

    Почему ты Гуус???
    Ты пишешь "по был")))) Ты идиото!!!!

    -2
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    Рейтинг: +18428

    ilichkadr > Гуус 14 апреля 2018, 21:13

    Не переживай за Зенит, у него игра в запасе 18-го с Динамо. В 27-м туре Краснодар играет в Москве с ЦСКА, а Зенит едет в Тулу. Дзюба уже репу чешет.............

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    Рейтинг: +380

    Гуус > ilichkadr 14 апреля 2018, 21:59

    дзюба уже деньги приготовил чтобы хет трик оформить и под зад манчини пнуть

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    Рейтинг: +18428

    ilichkadr > Гуус 14 апреля 2018, 22:17

    Ну, да! Лошадей почтовых уже запряг, с охраной бабла определился. Всё таки 775 км от Тулы до СПб не ближний свет...........

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 19:04

    Текстовой трансляции не будет чтоли?

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 19:08

    Бомбардир берёт отрицательный пример у МатчТВ.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 апреля 2018, 12:37

    Краснолар и Арсенал сыграют 2:2

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    Рейтинг: +2096

    upiter622 > vladimir-7 14 апреля 2018, 21:30

    эктраСекс блин!

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    Рейтинг: +342

    romvad > vladimir-7 14 апреля 2018, 23:56

    Ты знал!

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