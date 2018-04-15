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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Материалы

Зенит - Анжи

14.04.2018, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 26 тур Зенит - Анжи
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Анжи 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
8 апреля, суббота 19:00 Зенит 1:1 Анжи
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:30 Анжи 2:2 Зенит
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 18:00 Анжи 4:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 17:00 Анжи 0:1 Зенит
13 тур
24 октября, суббота 17:00 Зенит 5:1 Анжи
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Анжи 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 18:00 Анжи 1:2 Зенит
5 тур
17 августа, суббота 18:15 Зенит 3:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 19:30 Зенит 0:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
10 декабря, понедельник 20:00 Зенит 1:1 Анжи
5 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Анжи 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Анжи 0:2 Зенит
31 тур
18 ноября, пятница 19:30 Зенит 0:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Анжи 0:1 Зенит
2 тур
21 марта, понедельник 19:30 Зенит 2:0 Анжи
Россия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
1 марта, вторник 18:00 Анжи 2:3 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Анжи 3:3 Зенит
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
23 сентября, понедельник 00:00 Зенит 2:2 Анжи
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Анжи 2:0 Зенит
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Анжи 0:0 Зенит
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Анжи
Чемпионат России 2000
16 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Анжи 3:2 Зенит
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 14 апреля 2018, 21:28

    Очередная бездарная игра манчини...повезло!

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    Рейтинг: +1934

    семёнычев 14 апреля 2018, 18:19

    Зенит рвёт Анжи по Фурсенко...
    Наверное порвёт..

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 18:09

    Как будто специально несильно бьют по воротам, чтоб не забить случайно!

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 17:57

    Похоже, что договорились на 1-0.
    По игре счет всех устраивает, никто атаковать не хочет))

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 17:49

    58ая минута - Жирков сдох уже, язык на плече.

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    Рейтинг: +380

    Гуус 14 апреля 2018, 17:31

    от этого матча хочется спать!

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 17:24

    Странно, что Анжи на половину поля Зенита заходить даже не пробует практически, а тренер не пытается что-то менять, как будто так и надо.
    Договорняк?

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    Рейтинг: +1282

    Джой > Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 17:47

    Конечно. Все в РФПЛ договорное.Уже очень давно)

    1
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 14 апреля 2018, 16:50

    Опять мучения на поле, игры нет! Ну сколько можно терпеть манекен ???

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    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 14 апреля 2018, 16:12

    5-0

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    Рейтинг: +1282

    Джой 14 апреля 2018, 16:12

    2:2

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