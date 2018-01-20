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    Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Сандерленду», «Кардифф» не справился с «Шеффилд Уэнсдэй» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 28 тура английского Чемпионшипа. Тренируемый ранее российским специалистом Леонидом Слуцким «Халл Сити» в гостях уступил «Сандерленду» и находится в шаге от зоны вылета.

    В другой встрече идущий в тройке «Кардифф» не смог обыграть «Шеффилд Уэнсдэй».

    Чемпионшип. 28-й тур

    Астон Вилла – Барнсли – 3:1 (3:1)

    Болтон – Ипсвич – 1:1 (0:0)

    Вулверхэмтон – Ноттингем Форест – 0:2 (0:2)

    КПР – Мидлсбро – 0:3 (0:2)

    Лидс – Миллуол – 3:4 (0:2)

    Норвич – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (0:1)

    Престон – Бирмингем – 1:1 (1:0)

    Рединг – Брентфорд – 0:1 (0:0)

    Сандерленд – Халл Сити – 1:0 (1:0)

    Фулхэм – Бертон – 6:0 (3:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Кардифф – 0:0 (0:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 января 2018, 23:45

      Дело было,не в бабине.... по ходу,руководство Халла,стойко желает вылететь в низший дивизион..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 января 2018, 22:50

      «Халл» без Слуцкого на поправку не идёт. Может быть, ему всё-таки дадут второй шанс? Ведь, видимо, дело было не в нём.

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