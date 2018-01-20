Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Сандерленду», «Кардифф» не справился с «Шеффилд Уэнсдэй» и другие результаты

Завершились некоторые матчи 28 тура английского Чемпионшипа. Тренируемый ранее российским специалистом Леонидом Слуцким «Халл Сити» в гостях уступил «Сандерленду» и находится в шаге от зоны вылета.

В другой встрече идущий в тройке «Кардифф» не смог обыграть «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионшип. 28-й тур

Астон Вилла – Барнсли – 3:1 (3:1)

Болтон – Ипсвич – 1:1 (0:0)

Вулверхэмтон – Ноттингем Форест – 0:2 (0:2)

КПР – Мидлсбро – 0:3 (0:2)

Лидс – Миллуол – 3:4 (0:2)

Норвич – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (0:1)

Престон – Бирмингем – 1:1 (1:0)

Рединг – Брентфорд – 0:1 (0:0)

Сандерленд – Халл Сити – 1:0 (1:0)

Фулхэм – Бертон – 6:0 (3:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Кардифф – 0:0 (0:0)

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